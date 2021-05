De rechtse partijen PVV en JA21 zijn niet te spreken over het feit dat de naam van SER-voorzitter Mariëtte Hamer als nieuwe informateur al rondgaat. Hamer is nog niet officieel als informateur benoemd, en de oppositiepartijen zelf zijn hierover niet geïnformeerd, stellen partijleiders Geert Wilders en Joost Eerdmans. Zij vinden het niet democratisch dat dit met een aantal partijen al besloten is.