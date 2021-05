Luchtvaartmaatschappij Air France en vliegtuigbouwer Airbus moeten op verdenking van doodslag terechtstaan voor een dodelijke crash in 2009, zo heeft een Franse rechtbank bepaald. Vlucht AF447 stortte neer in de Atlantische Oceaan, terwijl het vanuit Rio de Janeiro onderweg was naar Parijs. Alle 228 inzittenden kwamen om het leven.