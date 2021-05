Amsterdam blijft investeren in herstel en groei na coronacrisis

Amsterdam wil de gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk beperken en investeert daarom in het weer opengaan van de stad. Het college steekt dit jaar en volgend jaar 1,5 miljard euro in onderwijshuisvesting, het onderhoud en groen van de stad, wijkvoorzieningen, zorgcentra, sportvelden, veiligheid, kunst en cultuur en duurzaamheid. Dat levert banen en economische groei op, zo staat in de Voorjaarsnota die woensdag is gepresenteerd.