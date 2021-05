1 op 100 besmette personen was volledig gevaccineerd

Mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus raken amper nog besmet, maar uit cijfers die het Outbreak Management Team (OMT) vermeldt in zijn laatste advies, blijkt nog eens dat vaccinatie geen volledig garantie geeft. Van alle mensen die in april positief testten, was 1 procent volledig gevaccineerd, meldt het OMT. Nog eens 2 procent had een eerste dosis vaccin gekregen, maar liep het virus toch nog op. Van 7 procent van de besmette personen was de vaccinatiestatus onbekend.