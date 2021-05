‘Delivery Hero keert na bijna drie jaar terug in Duitsland’

Delivery Hero keert terug naar Duitsland, waar het de concurrentie wil aangaan met de Nederlandse rivaal Just Eat Takeaway. De aankondiging van topman Niklas Östberg is opvallend, omdat Delivery Hero drie jaar geleden nog zijn activiteiten aan het Nederlandse bedrijf verkocht. Delivery Hero’s platform Foodpanda zal in juni zijn intrede doen in Berlijn, waarna het mogelijk al in augustus uitbreidt naar andere delen van Duitsland.