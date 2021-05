De hoge uitval van overbelast ziekenhuispersoneel vormt „een bedreiging voor de kwaliteit en continuïteit van zorg”, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog eens in een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Aandacht voor de „duurzame inzetbaarheid” van zorgverleners is van groot belang, schrijft de inspectie. Die vindt de laatste ontwikkelingen wel „voorzichtig hoopvol” stemmen.