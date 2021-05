Nissan hard onderuit op Japanse beurs na resultaten

Nissan ging woensdag hard onderuit op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers gooiden het aandeel in de uitverkoop na tegenvallende resultaten en vooruitzichten van de Japanse autofabrikant. De stemming op de Japanse beurs bleef eveneens negatief na het zware verlies een dag eerder. De vrees dat de rente in de Verenigde Staten sneller dan verwacht zal worden verhoogd door de hard oplopende inflatie hield de markten in de greep. Alle ogen waren dan ook gericht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.