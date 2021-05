Grote witwasschikking leidt tot kwartaalverlies bij ABN AMRO

ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal tientallen miljoenen euro verlies geleden als gevolg van de megaschikking vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Het financiële concern had daarnaast last van de aanhoudend lage rentes, wat ongunstig is voor de marges op spaargeld. Wel kregen de resultaten een zetje door het vrijvallen van een deel van het geld dat de bank eerder apart gezet had voor mogelijke kredietverliezen.