Medio juni start een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Daarvoor komen alle zeevarenden in aanmerking die werken op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Door de prikken kunnen mensen hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten, stelt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). Die voert het beheer over het programma.