De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de website Locatefamily.com een boete opgelegd van 525.000 euro. Locatefamily.com publiceert adresgegevens en telefoonnummers van mensen, vaak zonder dat die dat weten. Die informatie laten schrappen is niet makkelijk, omdat de site geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Unie. Dat is een overtreding van de privacywet, en de reden van de boete, meldt de privacywaakhond.