WHO: Indiase coronavariant tot nu toe in 44 landen ontdekt

De Indiase coronavirusvariant B.1.617 is tot nu toe al in 44 landen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag. Het grootste aantal besmettingen met de variant buiten India is waargenomen in Groot-Brittannië, blijkt uit de analyse van ruim 4500 monsters. De Indiase variant zou ook 11 keer in Nederland zijn waargenomen, blijkt uit de data gepubliceerd op het platform GISAID. Coronavirusvariant B.1.617 werd in oktober voor het eerst waargenomen.