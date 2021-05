Muziekonderwijs waarbij een leerling en een docent samen in een ruimte zijn, mag naar alle waarschijnlijkheid volgende week weer van het kabinet nu de coronamaatregelen verder worden versoepeld. De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is daar tevreden over. „We zijn erg blij dat een-op-eenbegeleiding weer mogelijk is”, zei voorzitter Bart van Meijl.