De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door als de richting goed is. Dat zei demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond. Het OMT wil pas een verruiming als de instroom in de ziekenhuizen daalt met 20 procent. „Wel of niet versoepelen hangt niet van een procent meer of minder af. Als de richting goed is, maar nog geen 20 procent, dan durven we de stap aan.”