De beurs in Amsterdam is dinsdag met een behoorlijk verlies gesloten, waarbij de AEX-index onder de 700 punten zakte. Ook elders in Europa waren stevige minnen te zien door zorgen over een oplopende inflatie waardoor de angst werd aangewakkerd dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller zal verhogen om de economie af te koelen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor sterk groeiende techbedrijven.