Corona bemoeilijkt cultuurverandering bij ProDemos

De gevolgen van de coronamaatregelen bemoeilijken het creëren van de beoogde cultuurverandering bij ProDemos, schrijft minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer. Door de maatregelen is werken op kantoor of op een locatie bij ProDemos op dit moment niet mogelijk en dat heeft invloed op de uitvoering van het ‘verbeterplan’ waaraan momenteel gewerkt wordt. ProDemos is bekend van rondleidingen door de Tweede Kamer en de Stemwijzer.