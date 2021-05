„Ik ken al die mensen niet. Helemaal niks, nul.” Willem Holleeder bleef dinsdag bij het punt dat hij al eerder maakte: hij heeft niets te maken met de moord op vastgoedman Willem Endstra en kent niemand in de groep verdachten die met de uitvoering van de liquidatie in verband wordt gebracht: „Nooit gezien, nooit gesproken, niet in mijn periferie.”