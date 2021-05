Staat in beroep tegen schadeloosstelling beleggers SNS Reaal

De Staat gaat in beroep tegen de schadeloosstelling van ruim 800 miljoen die Nederland volgens de rechter moet betalen aan gedupeerde schuldeisers van de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal. Dat heeft minister Wopke Hoekstra gemeld aan de Tweede Kamer. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in februari dat de beleggers nog recht hebben op die schadeloosstelling, omdat ze eerder onterecht met lege handen achterbleven.