Het is niet toevallig dat Shell-topman Ben van Beurden de afgelopen tijd een aantal keer in de media verscheen om te laten weten dat we voorlopig nog niet zonder fossiele brandstoffen kunnen, meent Follow This. Deze activistische aandeelhouder stelt dat het olie- en gasbedrijf zijn aandeelhouders wil aansporen om tijdens de komende jaarvergadering niet voor de klimaatresolutie van Follow This te stemmen.