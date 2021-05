Hij wilde gaan potloodventen, oftewel zijn geslachtsdeel op straat laten zien. Dat het op 15 juni vorig jaar in Roden uitdraaide op het seksueel misbruiken van een 4-jarig meisje was niet de bedoeling. Dat heeft de 52-jarige Peter O. verklaard, bleek dinsdag tijdens de eerste openbare zitting bij de rechtbank in Assen.