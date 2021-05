‘Kermisexploitanten bereid tot aanpassingen om open te kunnen’

Veel kermisexploitanten zijn bereid aanpassingen te doen zodat kermissen weer open kunnen. Driekwart van de organisatoren is er voorstander van om het kermisterrein te voorzien van hekken zodat vanwege het coronavirus toegangscontroles kunnen worden uitgevoerd. Bijna de helft geeft aan bereid te zijn de kermis te verplaatsen naar een ander terrein waar meer ruimte is. Dit komt naar voren uit een onderzoek van onderzoeksbureau Respons in samenwerking met De Nederlandse Kermisbond (NKB) en de Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK).