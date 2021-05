Artsen India waarschuwen dat koeienpoep niet tegen corona helpt

Artsen in India waarschuwen dat de uitwerpselen van de koe niet tegen het coronavirus helpen. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor en het gebruik ervan zou alleen maar bijdragen aan de verspreiding van allerlei ziekten. De oproep is het gevolg van de praktijk van sommige hindoes in de westelijke deelstaat Gujarat om zich in te smeren met koeienmest, aldus Indiase media. Ze menen dat dit ze weerbaar maakt tegen Covid-19.