In het midden van de zeventiende eeuw was ze de enige levende olifant in Europa en werd ze langs jaarmarkten en kermissen gevoerd: de Aziatische olifant Hansken. Toen Hansken in Amsterdam was, zag en tekende Rembrandt haar. Dat was voor Museum het Rembrandthuis in Amsterdam de aanleiding om het levensverhaal van de olifant te vertellen in een tentoonstelling.