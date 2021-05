Inflatievrees terug op beurzen, AEX weer onder 700 punten

Op de Europese aandelenmarkten keerde de inflatievrees dinsdag weer in volle hevigheid terug. De zorgen over een sterke stijging van het prijspeil en een oververhitting van de economie wakkerden de angst aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie af te koelen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor de aandelen van sterk groeiende techbedrijven, die hun koersen dan ook flink zagen dalen.