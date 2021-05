Malek F. (34) is in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van drie willekeurige mensen op straat in Den Haag. Het OM had daarnaast ook twaalf jaar cel geëist voor de steekpartijen op 5 mei 2018, maar hof oordeelt, net als de rechtbank in 2019, dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was en legde alleen tbs op en geen celstraf.