Rechtbanken hebben in april veel minder faillissementen uitgesproken. Het ging in totaal om 199 faillissementen, 35 minder dan een maand eerder en 227 minder dan vorig jaar in april, meldt de Raad voor de Rechtspraak. Vorige maand gingen in totaal 137 bedrijven en organisaties bankroet en 62 individuen.