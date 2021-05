Apple wordt in Groot-Brittannië aangeklaagd omdat het techbedrijf consumenten te veel in rekening zou hebben gebracht voor gekochte apps. De eisers, aangevoerd door een hoogleraar van King’s College in Londen, menen dat de 30 procent commissie die appontwikkelaars aan Apple moeten betalen „overdadig” en „onwettelijk” is. iPhone en iPadgebruikers zouden daarom gecompenseerd moeten worden.