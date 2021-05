AEX zakt onder 700 punten door uitverkoop in techsector

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag gebukt onder een verkoopgolf in met name de technologiesector. Grote techbedrijven als ASMI, ASML, Besi, Prosus en Adyen raakten uit de gratie bij beleggers na de flinke koersverliezen onder Amerikaanse en Aziatische sectorgenoten. Ook de zorgen over de inflatie staken de kop weer op en wakkerde de vrees aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie af te remmen. Een hogere rente is vooral ongunstig voor de aandelen van sterk groeiende techbedrijven.