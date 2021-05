Industrieel toeleverancier Aalberts is in de eerste vier maanden van dit jaar gegroeid, laat het bedrijf weten in een tussentijdse update. Zowel de omzet als het orderboek groeiden. Onder meer in de chipmarkt en de markt voor milieuvriendelijk bouwen liet het bedrijf goede resultaten zien. Last van tekorten aan grondstoffen heeft Aalberts nog niet.