De Haagse politiek is vooral met zichzelf bezig en heeft te weinig oog voor ontwikkelingen in de regio’s. De relatie met bijvoorbeeld gemeenten en provincies staat daardoor onder druk. Het volgende kabinet moet dat verbeteren, staat in een een advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) die onderzoek heeft gedaan naar de verstandhouding tussen het Rijk en de decentrale overheden.