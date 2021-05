Beleggers op het Damrak zetten zich dinsdag schrap voor een verkoopgolf in de technologiesector. Een koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq zorgde op de Aziatische aandelenmarkten al voor flinke koersverliezen onder de technologiebedrijven in de regio en zal naar verwachting ook voor koersdruk zorgen in de Europese techsector.