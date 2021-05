Nikkei onderuit door zware verliezen techbedrijven

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag hard onderuit. Vooral de grote Japanse technologiebedrijven werden van de hand gedaan door de uitverkoop onder Amerikaanse branchegenoten. De zorgen over een stijgende inflatie in de Verenigde Staten staken de kop weer op en wakkerden de vrees aan dat de Federal Reserve (Fed) de rente sneller dan verwacht zal moeten verhogen om de economie en het prijspeil af te remmen. Een hogere rente is slecht nieuws voor de aandelenkoersen, vooral voor die in de sterk gestegen techsector.