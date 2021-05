In de Indiase fabriek van Apple-partner Foxconn worden als gevolg van de coronapandemie momenteel minder iPhone 12-toestellen geproduceerd. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat veel werknemers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Daardoor is de productie met meer dan de helft afgenomen. Het gaat om een fabriek in de zuidelijke staat Tamil Nadu in India die speciaal voor dat land de smartphones maakt.