De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten hebben het recente geweld in Jeruzalem en de Gazastrook veroordeeld en eisen dat het geweld ophoudt. „De aanzienlijke stijging van geweld op de Westelijke Jordaanoever, in en nabij de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem moet onmiddellijk stoppen”, zei een woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell maandag.