Asielmigranten komen in Nederland amper aan de bak in de zorgsector. Ook niet als zij een zorgachtergrond hebben. En dat terwijl de sector al lange tijd kampt met grote personeelstekorten, die kunnen oplopen tot 130.000 werknemers in 2030. De overheid en zorgorganisaties moeten daarom statushouders een betere kans geven om in de zorgsector aan de slag te kunnen, stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).