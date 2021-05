VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte zei vorige maand „radicale ideeën” te hebben over de nieuwe bestuursstijl en macht en tegenmacht. Maar in een interview met Nieuwsuur over deze nieuw politieke cultuur zegt hij niet het roer om te willen gooien. „Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen. Ik ben heel trots op afgelopen 10 jaar”, zei Rutte.