Een jonge walvis die was bevrijd uit een sluis in de rivier Thames in de Britse hoofdstad Londen, is later maandag alsnog afgemaakt om het gewonde dier uit zijn lijden te verlossen. De verzwakte, 4,5 meter lange walvis zwom na zijn bevrijding niet richting Noordzee, maar verder landinwaarts. De toestand van het verdwaalde dier verslechterde en de hoop op overleving vervaagde. Hij werd met een overdosis verdovingsmiddelen gedood.