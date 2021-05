Dekker: dwarse ouders dwingen crimineel gedrag kind tegen te gaan

Ouders die weigeren crimineel gedrag van hun kind te voorkomen of tegen te gaan, moeten meer gedwongen kunnen worden om dat wel te doen. Zo moeten er meer juridische mogelijkheden komen om ouders te laten opdraaien voor de financiële gevolgen van de daden van hun kind, schrijft demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie heeft een verkenning uitgevoerd en daarbij ook gekeken naar de Britse aanpak die dwingender is.