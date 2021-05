Nederlandse ondernemers willen groeien met suikervrije wijnen

Het wijnmerk PURE The Winery van een groep Nederlandse ondernemers maakt suikervrije wijnen en groeit hard. Het bedrijf denkt daarom aan uitbreiding naar andere continenten. Nu wordt de speciale wijn alleen gemaakt in Italië, in de regio Piëmont. „We overwegen om onze techniek naar Australië of de Verenigde Staten te brengen en daar wijn op dezelfde manier te produceren”, zegt Herman van Ark, een van de ondernemers achter PURE.