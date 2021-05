De Israëlische politie heeft maandag honderden Joodse gelovigen geëvacueerd bij de Klaagmuur in Jeruzalem, wegens botsingen tussen Palestijnse betogers en de Israëlische politie. Ook het Israëlische parlementscomplex is ontruimd. Tegelijkertijd hebben Israël en Palestijnen in de Gazastrook raketaanvallen op elkaar uitgevoerd.