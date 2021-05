Het initiatief Prullenbakvaccin.nl waarmee mensen zich kunnen aanmelden voor een overgebleven inenting tegen corona lijkt sympathiek „maar is geen verstandig idee”. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag desgevraagd. De vaccins zijn van het RIVM en het is „niet aan anderen” om de middelen te verdelen, aldus het ministerie. Of er stappen ondernomen worden tegen de website „wordt bekeken”.