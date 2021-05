Weinig Nederlandse ontvangers gaven Duits oorlogspensioen op

Slechts één op de vijf Nederlanders die een Duits oorlogspensioen heeft ontvangen, gaf dit op bij de fiscus tussen 2015 en 2019. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst gaat daarom kijken of achterstallige belasting of premies alsnog kunnen worden verhaald, „in gevallen waarin een uitkering ten onrechte niet in de aangifte is opgenomen”. De ontvangers die helemaal geen belastingaangifte hebben gedaan, worden gevraagd dit alsnog te doen.