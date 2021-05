Tientallen lichamen van mogelijke coronaslachtoffers zijn aangespoeld op de oevers van de rivier Ganges in het noorden van India. De lokale bevolking denkt dat de lijken in de rivier werden gedumpt omdat crematieplaatsen overbelast zijn of omdat familieleden geen hout konden betalen voor de brandstapel. Sommige lichamen waren gedeeltelijk verbrand.