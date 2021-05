Een brand in een schroothoop bij een bedrijf aan de Zeehaven in Dordrecht zorgt voor veel rook- en stankoverlast. Door de wind blijft de rook laag bij de grond hangen, wat voor extra hinder zorgt. Het is niet duidelijk hoe lang het blussen nog duurt. Dat is volgens de brandweer in dit soort gevallen een tijdrovende klus.