De cijfers van het aantal coronapatiënten dat opgenomen wordt in de ziekenhuizen „lijken toch wel een goede kant op te gaan”, maar of dat betekent dat er versoepelingen van de maatregelen mogelijk zijn is nog niet te zeggen. Dat zei demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus maandag na overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Het besluit wordt dinsdag pas definitief, aldus de bewindsman.