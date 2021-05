Plannen van onder meer makelaars- en taxateursvereniging NVM voor een woningtaxatie die vooral gebaseerd is op modellen en niet op de eigenlijke woning zijn niet in overeenstemming met Europese regels. Ook komen ze de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen niet ten goede, meent het Taxatie Management Instituut (TMI). Die organisatie wil dat de expertise van taxateurs leidend is en niet een computermodel.