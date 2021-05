De 55-jarige Svetlana G. wordt ervan verdacht dat ze op 24 januari haar man heeft gedood door hem meerdere malen met een hard houten voorwerp op het hoofd en tegen zijn lichaam te slaan. De vrouw wordt aangeklaagd voor moord, bleek maandag in de rechtbank in Alkmaar tijdens een eerste inleidende zitting in het strafproces van de vrouw.