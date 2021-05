Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar flink teruggelopen. Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging van deurwaarders KBvG in het jaarverslag over 2020. Niet alleen waren rechtbanken een tijd dicht, ook gaven burgers minder uit waardoor ze minder in de schulden kwamen.