Aandacht voor PostNL aan begin nieuwe beursweek

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag uit naar PostNL. De post- en pakketbezorger deed afgelopen kwartaal goede zaken doordat er veel meer online werd gewinkeld vanwege de coronapandemie. Het bedrijf denkt wel dat een groot deel van die inkomsten eenmalig zal zijn. Het tegenvallende Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag blijft verder de stemming op de Europese markten ondersteunen. Door de lager dan verwachte banengroei is het risico dat de Federal Reserve zijn steunbeleid afbouwt afgenomen. Verder wordt uitgekeken naar de inflatiecijfers in de VS en Europa, die later deze week naar buiten komen.