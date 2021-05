De gemiddelde dagproductie van de industrie in Nederland is in maart met 3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Een maand eerder was er nog sprake van 2,3 procent krimp. Ook is het vertrouwen van industriële ondernemers in april verder verbeterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.