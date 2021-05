De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wijst met kracht de groeiende internationale kritiek van de hand op bouwprojecten in Jeruzalem. Het gaat om het uit hun woning zetten van Arabische inwoners van Oost-Jeruzalem. Voor Netanyahu is het Israëlisch grondgebied en hij zei dat zijn land zoals ieder ander het recht heeft in zijn eigen hoofdstad te bouwen. „Dat hebben we gedaan en dat blijven we doen”, aldus Netanyahu.